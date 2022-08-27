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Aktüel 93 bin 600 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Aktüel

93 bin 600 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir evde 93 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 23:38:00 -
93 bin 600 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir evde 93 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler evde yaptıkları aramada 60 bin dal bandrolsüz boş makaron, 33 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara, 19 paket bandrolsüz tütün, 5 bin boş sigara paketi, 4 otomatik sigara sarma makinesi ile 2 hava kompresörü ele geçirdi.

İkamet sahibi H.S. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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