9 yaşında Dünya Zeka Oyunları Şampiyonu

Mihrimah, gençler Türk mangalası ve gençler bestemşe kategorilerinde şampiyon, kadınlar Türk mangalası ile kadınlar dokuz kumalak kategorilerinde ise üçüncü oldu. Mihrimah, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi olan annesi Canan Alıcıoğlu tarafından verilen eğitim ile mangala ve bestemşede 3 yıl içinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. Mihrimah, “Zordu ama inanmak başarmanın yarısıdır. Turnuvadaki rakiplerim benden yaşça büyüktü. Buna rağmen iki tane birincilik aldığım için çok mutluyum” dedi. Antrenör olarak Çekya’daki dünya şampiyonasına katılan anne Canan Alıcıoğlu ise “Hep birlikte heyecanlı dakikalar yaşadık ve güzel sonuçlar elde ettik” diye konuştu.