TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 95 sporcu katıldı.

Turnuvada, Türkiye 510 puanla takım halinde birinci, Gürcistan 40 puanla ikinci, Ukrayna 30 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.