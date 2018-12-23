THY- Euroleague
0553 313 94 23

9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

Türkiye, turnuvada takım halinde birinciliği elde etti

23 Aralık 2018 Pazar 20:28
9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 95 sporcu katıldı.

Turnuvada, Türkiye 510 puanla takım halinde birinci, Gürcistan 40 puanla ikinci, Ukrayna 30 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:28
  1. 9. Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası
  2. Güreş
  3. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Gri listedeki terörist Şırnak'ta..
    3. Dereye devrilen kamyonun sürücüsü..
    4. Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
    5. Erdoğan ile Trump "Suriye'de ortak..
    6. 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş..
    7. Gri kategoride yer alan terörist..
    8. Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası
    9. Maçın ardından
    10. Cumhuriyet darbe ve tehdit..
    11. Aranan Terörist Listesi'nde "gri..
    12. Frank de Boer, Atlanta United'ı..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Maçın ardından
    16. Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı,..
    17. Çöpten topladıkları atıklarla konser..
    18. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e sahip..
    19. Bakan Soylu, Kocaeli'de
    20. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı..
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek