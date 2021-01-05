86 yaşındaki yaşlı adamın katili belli oldu
Bilecik'te evinde ölü bulunan 86 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Bilecik'te evinde ölü bulunan 86 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, dedesini öldüren torun ise tutuklandı.
Dün Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde alınan bilgilere göre, Gazi Mahallesi 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan (86) komşuları 3 gündür haber alamıyordu. Durumu hemen jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı. Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı, merhumun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ada'nın 2 Ocak Cumartesi günü öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili torunu Mehmet A. (44) gözaltına alındı. Mehmet A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet A. tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde talihsiz adamın boğularak öldürüldüğü belirlendi.