THY - Konya
0553 313 94 23

84'lük delikanlı elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı!

Eskişehir’de psikolojik sorunları olduğu belirtilen 84 yaşındaki yaşlı adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
84'lük delikanlı elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı!

Olay Eskişehir Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat hattına, ruhsal sorunları bulunan 84 yaşındaki Ekrem Ö.’nün ikametinde bıçakla karısını rehin alıp tehdit ettiği bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri yaşlı şahsın karısını rehin almadığını ancak elinde bıçak olduğunu gördü. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından bıçağı alan ekipler, şahsı etkisiz hale getirdi. Ekrem Ö. polis ekipleri nezaretinde ambulansa bindirilerek Devlet Hastanesine götürülürken çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
  1. yaşlı adam
  2. sokakta dehşet saçtı
  3. Eskişehir
  4. psikolojik sorunları olan adam
  5. bıçakla herkese saldırdı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor