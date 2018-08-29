84'lük delikanlı elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı!

Olay Eskişehir Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat hattına, ruhsal sorunları bulunan 84 yaşındaki Ekrem Ö.’nün ikametinde bıçakla karısını rehin alıp tehdit ettiği bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri yaşlı şahsın karısını rehin almadığını ancak elinde bıçak olduğunu gördü. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından bıçağı alan ekipler, şahsı etkisiz hale getirdi. Ekrem Ö. polis ekipleri nezaretinde ambulansa bindirilerek Devlet Hastanesine götürülürken çevredekiler de rahat bir nefes aldı.