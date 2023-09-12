83 yaşındaki kadın 25 bıçak darbesiyle öldürüldü!
Afyonkarahisar'da yaşayan 83 yaşındaki yaşlı kadın 89 yaşındaki eşi tarafından katledildi.
89 yaşında katil olan G.A.'nın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki Sıddıka Aysal isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde Aysal’ı hareketsiz yerde yatarken buldu.
Alzheimer hastası koca gözaltına alındı!
Akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
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Olay sonrası cinayet zanlısı olarak ise G.A. (89) isimli Alzheimer hastası koca gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerin ardından Aysal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.