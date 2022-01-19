83 ülkeye otobüs-minibüs-midibüs sattık

En fazla ihracat yapılan ülke 334 milyon 22 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi 164 milyon 361 bin dolarla Almanya, 86 milyon 278 bin dolarla İtalya izledi. Geçen yıl Gürcistan’a 65 milyon 4 bin dolarlık, Macaristan’a 56 milyon 66 bin dolarlık, Azerbaycan-Nahçıvan’a 39 milyon 527 bin dolarlık, Romanya’ya 34 milyon 719 bin dolarlık, Sırbistan’a 31 milyon 884 bin dolarlık, Portekiz’e 28 milyon 667 bin dolarlık, Yunanistan’a 27 milyon 786 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.