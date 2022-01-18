81 İlde “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” 41’inci buluşması İzmir’de

YENİ AKİT ANKARA

“Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” programında öncelikli hedef, Mart ayının sonunda kadar buluşmaların 81 ilde gerçekleştirilmesi. Kırsal kalkınmaya, kadın girişimcilik oranının artırılmasına ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilen toplantılarda, iş kurmak ve meslek edinmek isteyen kadınlarla bir araya geliniyor. Kadınların işgücüne katılım oranlarının da artırılması amaçlanan, halka açık gerçekleştirilen buluşmalar bugüne kadar 41 ilde, yaklaşık 12 bin 833 katılımcı ile gerçekleştirildi.

İlki Nisan ayında Hakkari’de yapılan buluşmalar kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda kadınlar, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların, kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, Türkiye genelinde bir farkındalık yaratılması isteniyor. Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ise bu projeyle kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olma rolünü üstleniyor.

Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de dinlenecek

İzmir ziyaretinde, teşkilat çalışmalarının yanı sıra sahanın da nabzı tutulacak. Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yerel basınla da buluşularak, İzmirli kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek, STK’ların sorun alanları belirlenecek. Bu kapsamda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları Birim Başkanları’ndan oluşan heyet, 18 Ocak 2022 tarihinde Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde kadınlarla bir araya gelerek, ilde bir dizi program gerçekleştirecek.