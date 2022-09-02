81 il valiliğine yeni genelge

İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 il valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yılsonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.

Genelgede, Karayolları Trafik Kanunu'nda geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 2021 yılında da "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

İlgili Kanun ve yönetmelik çerçevesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçların, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartıyla ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği anımsatılan genelgede, zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülerle geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı kaydedildi.

Genelgede, özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşların şikayetleri de dikkate alınarak, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti ile geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla valiliklerden ülke genelinde denetimlerin artırılarak özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.