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Gündem 81 il 4 gruba ayrıldı: İşte kısıtlamanın kalkacağı iller!
Gündem

81 il 4 gruba ayrıldı: İşte kısıtlamanın kalkacağı iller!

Pazartesinden itibaren kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Gelen son dakika haberine göre; listelerin hastanelere gönderildiği öne sürüldü. Son karar, pazartesi günü Başkan Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında verilecek...

Yeniakit Publisher
2021-02-27 01:32:00 -
81 il 4 gruba ayrıldı: İşte kısıtlamanın kalkacağı iller!

Kovid-19 vakalarını düşürmeyi başaran Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme için hazırlıklarını sürdürüyor. İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeyi hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.

 

Karadeniz'den 4 il kırmızı listede

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde; Ordu birinci sırada, Giresun ikinci Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor. Bunu Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya takip ediyor.

İstanbul'da kısıtlamaya devam edilmesi planlanıyor

Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor. Listenin en geniş yerini kapsayan bu grupta da kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor.

Listede yer alan iller ise şöyle sıralanıyor: Burdur, Kocaeli, Balıkesir, Amasya, Ardahan, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Antalya, Bolu, Artvin, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir, Muğla, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya, Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir, Çorumi Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.

Ankara kısmi kısıtlanacak

Listenin üçüncü grubunda bulunan sarı listede 25 il var. Bu illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.

Bu illerin listesi ise şöyle: Eskişehir, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Afyon, Denizli, Bartın, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Çankırı, Bayburt, Kastamonu, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı, Kars, Bingöl, Diyarbakır, Uşak, Karabük, Bitlis, Van ve Mardin.

 

Mavi grupta 5 il var

Mavi listeye girmeyi başaran iller ise kontrollü normalleşecek. Bu listeye girmeyi başaran ise 5 il bulunuyor.

İşte şanslı 5 il: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari.

Kaynak: Sabah

 

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