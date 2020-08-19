  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 80 yaşındaki "Süper Dede" beşinci üniversite diplomasına kavuştu
Aktüel

80 yaşındaki "Süper Dede" beşinci üniversite diplomasına kavuştu

İzmir'de 61 yaşında üniversite eğitimi almaya başlayan emekli astsubay Mehmet Deniz, açıköğretim fakültesindeki büro yönetimi, iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin ardından adalet bölümünden de diplomasını aldı - Deniz: "Gelecek yıl acil durum ve afet yönetimi okuyacağım sonra da halkla ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:02:14 -
80 yaşındaki "Süper Dede" beşinci üniversite diplomasına kavuştu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan "Süper Dede" lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, beşinci üniversite diplomasına kavuştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1940 yılında yaşam öyküsü başlayan Mehmet Deniz, 80 yıllık ömrüne yüzlerce sertifika, kurs programının yanı sıra açık öğretim fakültesindeki 5 ayrı bölümde eğitim alıp diplomaya kavuşma başarısını sığdırdı.

Yarım bıraktığı lise eğitimini, astsubaylıktan emekli olduktan sonra tamamlayan Deniz, ilk üniversite eğitimine 61 yaşında açıköğretim fakültesi büro yönetimi bölümünde başladı.

Öğrenme azmi ve yaşama sevinci sayesinde çevresinde "Süper Dede" olarak anılan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Deniz, üniversite eğitimine devam etme kararı aldı.

"Süper Dede", açıköğretim fakültesinin sırasıyla iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tamamladı, son olarak da 2020 yılında adalet bölümü diplomasına kavuştu.

- Rusça ve Almanca tercümanlık da yapmış

Mehmet Deniz, sertifika ve diplomalarla dolu evinde ağırladığı AA ekibine yaptığı açıkalmada, birçok yaşıtı gibi evde veya kahvehanelerde vakit geçirmek istemediğini, hep daha fazla şey öğrenmeyi arzuladığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştığı ve okumayı hiç bırakmadığı için aktif bir yaşam sürdüğünü ve bunun da sağlığına olumlu yansıdığını vurgulayan Deniz, kendisini en fazla 50'li yaşlarında hissettiğini belirtti.

Deniz, gençliğinde Rusça ve Almanca tercümanlık yaptığını, Rock müzik dinlediğini, günlerini dolu dolu geçirdiğini ifade ederek, yetişkinliğinde de Kur'an Kursu'na devam ettiğini, amatör telsizcilik, bilgisayar gibi alanlarda eğitimler aldığını dile getirdi.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü Osmanlıca öğrenmek için okuduğunu belirten Deniz, "Birlikte sınava girdiğim gençler bu eğitimleri nasıl aldığımı, okulu nasıl bitirdiğimi soruyor, hayret ediyor." dedi.

Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) için gönüllü çalışmalarının bundan sonraki yaşamına yön vereceğini ifade eden Mehmet Deniz, "Gelecek yıl Acil Durum ve Afet Yönetimi okuyacağım sonra da Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum." dedi.

- Yaşıtlarına çağrıda bulundu

Çocuk ve torunlarının eğitim konusunda kendisiyle yarışamayacağını söyleyen "Süper Dede" şunları kaydetti:

"Bu azim işi. Bana diyorlar 'Nasıl yapıyorsun' Derslerin kitabı var, alıyorum sabaha kadar çalışıyorum. Sınava giriyorum, kazanıyorum. Arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum. Alzaymır olmak istemiyorum. Yaşıtlarıma sesleniyorum, evde oturmasınlar, gönüllü çalışsınlar. Mutlu olsunlar, 'Ben de işe yarıyorum' desinler."

Mehmet Deniz, sınavlara gençlerle girdiğini ifade ederek, onlara da "hayatlarını dolu dolu yaşama" ve "çok çalışma" önerisinde bulunduğunu aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Yunanistan'da gündeme bomba gibi düşen haberde, Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiği iddia edildi.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor
Medya

Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Kuruluş Osman’da Alişar Bey’i oynayan ve bir süre önce diziye veda eden Saruhan Ünel, projenin 25 ülkeye satıldığını hatırlattı ve bu durumu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı