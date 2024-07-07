8 yıldır G3 mermisi ile yaşıyor! “Kalbime mermi sapladılar ama ülkeme dokunamadılar”
8 yıldır vücudundaki G3 mermisi ile yaşayan 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, “Kalbime mermi sapladılar ama ülkeme dokunamadılar” dedi.
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde kalbinin milim üzerinden vurdukları gazi Musa İlhan, 8 yıldır vücudundaki G3 mermisi ile yaşıyor.
Mermi çekirdeği kalbine o kadar yakın bir noktada yer alıyor ki onu ameliyatla almak hayati risk taşıyor.
Kalbinde o kurşunla yaşayan gazi Musa İlhan, “Bana kurşun sapladılar ama vatanımıza dokunamadılar. O benim bir parçam artık onunla yaşamaya alıştım. Rabbim o gece bana şehitlik nasip etmedi ama gazi oldum” dedi.
Musa İlhan (47) İBB'ye bağlı AKOM binası önünde vatan savunmasına koştu. Karanlık gecede o dönem çalıştığı İBB AKOM binasının önüne pijama ve terlikleriyle giden Musa İlhan orada kendisine doğru ateş eden hainlerin silahından çıkan kurşunla tam kalbinin yanından vuruldu. İlhan'ın en büyük problemi x-ray cihazları. Bir de soğuk havalarda mermi olan yerin çok fazla sızladığını söylüyor.
Gazi İlhan, “Bir saniye bile pişmanlık yaşamadım. O benim ahirete götüreceğim bir nişanem. Ben o gece şehit olmak istedim. O gece ne arkada kalanları ne başka bir şeyi hiçbir şey düşünmeden sokağa çıktım. Biz ülkemizi korumak için mücadele verdik. O mücadele bayrak mücadelesiydi” diye konuştu.
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Kaynak: Sabah