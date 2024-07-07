8 yıldır G3 mermisi ile yaşıyor! “Kalbime mermi sapladılar ama ülkeme dokunamadılar”

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde kalbinin milim üzerinden vurdukları gazi Musa İlhan, 8 yıldır vücudundaki G3 mermisi ile yaşıyor.

Mermi çekirdeği kalbine o kadar yakın bir noktada yer alıyor ki onu ameliyatla almak hayati risk taşıyor.

Kalbinde o kurşunla yaşayan gazi Musa İlhan, “Bana kurşun sapladılar ama vatanımıza dokunamadılar. O benim bir parçam artık onunla yaşamaya alıştım. Rabbim o gece bana şehitlik nasip etmedi ama gazi oldum” dedi.

Musa İlhan (47) İBB'ye bağlı AKOM binası önünde vatan savunmasına koştu. Karanlık gecede o dönem çalıştığı İBB AKOM binasının önüne pijama ve terlikleriyle giden Musa İlhan orada kendisine doğru ateş eden hainlerin silahından çıkan kurşunla tam kalbinin yanından vuruldu. İlhan'ın en büyük problemi x-ray cihazları. Bir de soğuk havalarda mermi olan yerin çok fazla sızladığını söylüyor.

Gazi İlhan, “Bir saniye bile pişmanlık yaşamadım. O benim ahirete götüreceğim bir nişanem. Ben o gece şehit olmak istedim. O gece ne arkada kalanları ne başka bir şeyi hiçbir şey düşünmeden sokağa çıktım. Biz ülkemizi korumak için mücadele verdik. O mücadele bayrak mücadelesiydi” diye konuştu.

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Kaynak: Sabah