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Gündem 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
Gündem

8 kişinin mal varlıkları donduruldu

Yeniakit Publisher
2023-05-09 02:26:00 -
8 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin mal varlıklarının durdurulma kararı yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan kişilerin Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Tarkan Niğdelioğlu ve Sinan Öksüz olduğu açıklandı.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.

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