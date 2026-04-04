8. Etnospor Forumu başladı! Bilal Erdoğan: Ortak dilimiz artık 'barış' olmalı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu başladı. Düzenlenen programda, Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Emrah Savcı da katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Etnospor Forumları'nın aile birlikteliğine dönüştüğünü söyledi.

"Her birimiz, kendi köklerimizin izini sürerken birbirimizi bulduk. Bu izler atalarımızın aynı yollardan geçtiğini gösterdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, desenlerin, seslerin, yemeklerin ve oyunların birbirine akraba olduğunu fark ettiklerini, farklı çizgilerle aynı hikayenin içinde olduklarını keşfettiklerini dile getirdi.

Bu durumun kendilerini oldukça heyecanlandırdığını aktaran Erdoğan, geleneksel sporları ve oyunları merkeze alırken bunların bir milletin karakterini, sabrını, cesaretini ve dayanışma ruhunu yaşatan miraslar olduğunu ortaya koyduklarını ifade etti.

Mirasın korunması ve yeniden hayatın merkezine taşınmasının kültürel sürekliliğin sağlanması açısından hayati sorumluluk olduğuna inandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak bugün geldiğimiz noktada, bu sorumluluğu güçlü bir organizasyonel kapasiteyle hayata geçiren küresel bir hareket haline geldiğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Artık farklı kıtalarda faaliyet gösteren üyelerimizle yüksek bir koordinasyon ve senkronizasyon yakalamış durumdayız." dedi.

Erdoğan, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada, geleneksel sporların yeniden ayağa kalktığını anlatarak yerel toplulukların kendi kültürel değerlerine daha güçlü bir şekilde sarıldığını ve bu zenginlikleri yeniden keşfetmenin heyecanını yaşadığını gördüklerini anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun açılışında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, geleneksel sporların yalnızca fiziksel aktivite ya da rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda tarihin, kimliğin ve değerlerin yaşayan birer ifadesi olduğunu belirtti.

Bu sporların halkların hafızasını taşıdığını, yaşam biçimini yansıttığını ve nesilleri ortak bir miras etrafında birleştirdiğini ifade eden Ömüraliyev, "Türk dünyasında geleneksel sporların özel bir anlamı vardır. Üye ve gözlemci devletlerimiz köklü tarihi bağlara, ortak dil ve kültüre sahiptir. Geleneksel sporların kültürel kimliğimizin hayati bir bileşeni olduğunu her zaman kabul etmişizdir." diye konuştu.

Ömüraliyev, Dünya Göçebe Oyunları'nın sporu, kültürü, kimliği ve diyaloğu bir araya getiren önemli bir uluslararası platform olduğunu belirterek, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Bilal Erdoğan'ın organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi ve küresel ölçekte tanıtılmasına sunduğu katkılara dikkati çekti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl Kırgızistan'da düzenleneceğini hatırlatan Ömüraliyev, Etnospor 2027'nin ise geleneksel spor ve oyunların kurumsallaşması ile sürdürülebilirliğinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu, aynı zamanda geçmişten gelen bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de katılımcıların yalnızca spor temsilcileri olarak değil, aynı zamanda geleneğin koruyucuları olarak bir araya geldiğini belirterek, geleneksel sporların müsabakadan öte kimliği, mirası ve ortak insanlığı temsil ettiğini söyledi.

Hızla değişen dünyada birçok geleneğin unutulma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Eröğüt, "Bizler, bunların unutulmamasını sağlamak, korumak, bağ kurmak ve ilham vermek için buradayız. Etnospor 2027 bu yolculuktaki bir sonraki adımı temsil ediyor. Geleneksel sporların geleceğine hoş geldiniz." diye konuştu.

Etnospor'un farklı kültürleri ve sporları bir araya getirerek küresel diyalog ve birliğe katkı sunduğunu belirten Eröğüt, hedeflerinde otantiklik, gelenek, kimlik ve eşsizliğin temel ilkeler arasında yer aldığını, sporcuların ve hayvanların güvenliğinin öncelikli olduğunu, sürdürülebilirlik kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin takip edildiğini ve fair play anlayışının tüm kültürleri ortak bir zeminde buluşturduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin artık dünyanın spor merkezi haline geldi"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ise Türkiye'nin spor organizasyonlarındaki yükselişine dikkati çekerek, "Biliyoruz ki Türkiye gelecek yıl Avrupa Oyunları'na ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gördüğünüz gibi sadece bir günde bile pek çok etkinlik bir arada yapılabiliyor. Bu yüzden Türkiye'nin artık dünyanın spor merkezi haline geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gayıbov, etnosporun insanların bir araya geldiği, dostluk, güç ve enerjinin hissedildiği bir alan olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın son derece önemli olduğunu dile getiren Gayıbov, gelenekleri desteklemenin kendi politikalarının temel taşlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

Ülkelerinde güreş, okçuluk ve atlı sporlar başta olmak üzere birçok branşta faaliyet yürüttüklerini, her yıl forumlar ve uluslararası etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gayıbov, "Gördüğünüz gibi bu alan her geçen gün büyüyor. Bu büyüme, Dünya Etnospor Konfederasyonunun yoğun çabaları sayesindedir." dedi.

Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı forum yarın sona erecek.

8. Etnospor Forumu, bakanlar paneliyle devam etti

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında "Üst Düzey Bakanlar Paneli" gerçekleştirildi.

Forumun moderatörü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, katılımın, forumun geleneksel sporların canlandırılması noktasında ne kadar önemli bir platform olduğunu herkese gösterdiğini söyledi.

Geleneksel sporlara duyulan ilginin küresel olarak arttığına dikkati çeken Erdoğan, 2027 yılındaki 9. Etnospor Forumu'nun hangi ülkede gerçekleştirileceğini kısa süre sonra açıklayacaklarını aktardı.

Katılımcılar arasında savaşlardan etkilenen ülkelerin bakanlarının da yer aldığına işaret eden Erdoğan, "Yemen ve İran'dan bir bakanı etkinlikte görmek bizim hala diyalog için bir platform sağlayabildiğimizi, spor bakanları arasında bu etkileşimi tesis edebileceğimizi gösteriyor. Yıllar içerisinde bu forumun, sporun barış, diplomasi, işbirliği ve karşılıklı anlayış için nasıl önemli bir araç olabileceğini vurgulamıştım. Zamanla bunun maalesef nasıl aşıldığını, sporun siyasileştirildiğini belirtmiştim. Maalesef çifte standart görüyoruz. Sporun siyasileştirilmesi beraberinde çifte standartları getirdi. İran'dan, Yemen'den bakanların buraya ne kadar zorluklar içerisinde geldiğini biliyorum. Sporun tekrar bir araç, platform olarak barış, diyalog ve işbirliğine vesile olmasını umut ediyorum. Gelecek forumları daha huzurlu bir dünyada gerçekleştirebiliriz diye umuyorum." diye konuştu.

"Bu forum aslında bir barış mesajı taşıyor"

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih el-Bekri ise geleneksel sporların medeniyetlerin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Etnik sporları her geçen yıl daha da güçlendirmek istediklerini anlatan el-Bekri, Yemen'de birçok geleneksel spor olduğunu ifade etti.

Dünyanın tarihi bir dönemden geçtiğini, birçok coğrafyada savaşın sürdüğünü anlatan el-Bekri, şöyle devam etti:

"Biz barış arayışındayız. Burada birçok ülkeyi 2027 faaliyetlerinde ve etkinliklerinde bir araya getirmek bu barışı sağlamamız için çok önemli bir dönüm noktası haline gelebilir. Bu forum aslında bir barış mesajı taşıyor. Bütün dünya liderlerine, ülkelerine barış mesajı iletiyor. Barış ve istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin barış içinde yaşayabilmesi için birlik oluşturmamız gerekiyor. Bugün savaş içerisinde olan bir ülkeden geliyorum. Türkiye'ye gelmek için birçok ülkeyi dolaştık. Yemen'den barış mesajını her yere taşımak istiyoruz. Bölgemizi, dünyamızı barış sarsın istiyoruz. Dünya barışı sağlansın istiyoruz. Dünya birliği oluşsun istiyoruz. Etnospor bu hedefi gerçekleştirmek için önemli bir etki yaratabilecek. Halkımız, halklarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz barışa, birliğe ihtiyaç duyuyor. Antalya'dan savaş bitsin, istikrar sağlansın ve barış tüm dünyayı sarsın mesajı veriyoruz."

"Devlet düzeyinde 9 milli spor türü belirledik"

Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in geleneksel sporlara çok önem verdiğini ifade etti.

Milli oyunların muhafaza edilmesi ve gelişiminin sağlanmasının devletin görevi olduğunu anlatan Degtyarev, "Devlet düzeyinde 9 milli spor türü belirledik. Bunlarla ilgili federasyonları oluşturduk. Kamu kaynakları tahsis ediliyor ve STK'ların desteği de kullanılıyor. Yarışma takvimlerine bu sporları dahil ediyoruz. Milli takımlarımızı da oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabosynov, Etnospor Forumu'na her zaman aktif destek verdiklerine değindi.

Uluslararası oyunlar için geleneksel spor türlerine önemli bir imkan sağladıklarını söyleyen Myrzabosnyov, spor türleri sayesinde kendi değerleri koruduklarını, uluslararası işbirliklerini geliştirdiklerini vurguladı.

"Kültürel değerlerimizi sürdürmek istiyoruz"

Kırgizistan Devlet Ajansı Spor Direktörü Urmat Asanbaev, Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Geleneksel sporların ülkelerin kendi değerlerini yansıttığına işaret eden Asanbaev, "Bu oyunlar sayesinde insanlarımız birbirlerini daha yakından tanımakta. Ülkelerin geleneksel sporlarını tanıtması birbirimizi daha iyi tanımımıza aracı oluyor. Bu spor türlerinin yayılması için kamu kurumlarını seferber ediyoruz. Kültürel değerlerimizi sürdürmek istiyoruz. Ülkemizde 12 spor türü belirlendi." şeklinde konuştu.

Ethnosports 2027 Projesi

Dünya genelinde geleneksel sporlara ilginin her geçen gün artmasının attıkları adımlarının ne kadar doğru istikamette olduğunu açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geleneksel sporların kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerlediği, standartlarının oluştuğu, organizasyon kabiliyetinin güçlendiği ve uluslararası ölçekte karşılık bulduğu yeni bir dönemden bahsediyoruz. Sekizincisini gerçekleştirdiğimiz Etnospor Forumları, yıllar içinde bir fikir platformundan küresel bir istişare ve yönetişim zeminine dönüştü. Gelinen aşamada artık niyetleri ve hedefleri konuşmanın ötesine geçerek somut çıktılar üzerine odaklanmamız gereken bir eşiğe ulaşmış bulunuyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli anlamı da tam olarak budur. İşte Ethnosports 2027 Projesi, bu forumların ortaya koyduğu en somut, iddialı ve kapsayıcı çıktı oldu. Bu vizyon, dünyanın dört bir yanındaki geleneksel sporların ve oyunların tek bir çatı altında buluşacağı, kurallarıyla, yarışma sistemiyle ve kurumsal çerçevesiyle uluslararası ölçekte referans olacak kapsamlı bir mecra oluşturmayı hedefliyor."

Bu adımın geleneksel sporlar için yeni dönemin kapısını araladığına dikkati çeken Erdoğan, "Artık her geleneksel spor dalı, yalnızca kendi coğrafyasında yaşatılan bir değer olmaktan çıkarak, küresel ölçekte tanınan, izlenen, rekabet edilen ve saygı duyulan bir alan haline gelecektir. Bizler inanıyoruz ki Ethnosports 2027, geleneksel sporların yeniden yükselişinin simgesi olacak, bu alana güçlü bir ivme kazandırarak kültürler arasında köprü kuran, barış ve dayanışmayı güçlendiren küresel bir hareketin kilometre taşı olarak tarihe geçecektir. İhtiyacımız olan şey barış. Yanıyor çünkü dünya. Evet, biz bir arada yaşayabilmenin imkanlarını arıyoruz." diye konuştu.

İran ve Gazze

Gerçek saygının ve gerçek barışın dayanışmadan geçtiğini bildiklerine değinen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleneklerimiz ise bizi sevgiye çağırıyor. Gazze'de tonlarca bombayla evi yıkılmış çocuklar 'cenaze' ritüellerini oyunlaştırıyor. Hayır oyun bu değil. İran'da oyun oynamak için teneffüs zilini bekleyen çocukların füze seslerine maruz bırakılmasını asla kabullenemeyiz. Aynı şekilde başka bir yerde de eğer acıdan, ölümden, açlıktan bunların deneyimini yaşamaktan kendini alamayan çocuklar varsa, okula gitmek, oyun oynamak yerine bunları yaşıyorsa bu durum dünyada bir şeylerin çürümüş olduğunu, insanların gerçekten bunun hesabını vermesi gerektiğini bize gösterir. Geleceğe dair ümit dolu hedefler koyarken bunu savaşın değil, diyaloğun gölgesinde yapmalıyız. Bizler bunu başarabiliriz. Dünya Etnospor Birliği'nin amacı, her dilin ve her rengin kendine yer bulduğu bir zemin oluşturmak. Şunu söylemeliyim ki, bu saatten sonra ortak dilimiz 'barış' olmalıdır."

Erdoğan, Ethnosport 2027'in yolculuğunu bu sözlerle ilan ettiğini, forumun ana gündemini oluşturan bu projenin başarıyla dünya gündeminde yer edineceğine gönülden inandığını dile getirdi.

