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8 aylık bebeği kucağında defnedildi

Karaman’da trafik kazası sonucu yaralanıp karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç anne, ameliyatla karnından alınan bebeği kucağında defnedildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
8 aylık bebeği kucağında defnedildi

Önceki gün tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edilen Tuğba Özköylü (25), Konya’nın Çumra ilçesindeki evine geldi. Evine geldikten yarım saat sonra fenalaşan Özköylü, çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hamile kadın yolda yaşamını yitirdi. Doktorlar anne karnındaki bebeği kurtarabilmek için anneyi hemen ameliyata aldı, ancak bebek de kurtarılamadı.

ANNE BEBEĞİ KUCAĞINDA DEFNEDİLDİ

Yakınları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan anne ile bebeğinin cenazesini yapılan otopsinin ardından teslim aldı. Konya’nın Çumra ilçesine getirilen cenazeler, öğle namazını müteakip Ulu Camii'de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Merkez Musalla Mezarlığında defnedildi. Bebeğin annesinin kucağında toprağa verilmesi ise yakınlarının üzüntüsünü bir kat daha arttırdı.

YARALI KOCA, KENDİ GİBİ YARALI OLAN EŞİNİ HASTANEDE ZİYARET ETMİŞ

Kazada sonra karı-koca Konya’da ayrı hastanelerde tedavi görüyordu. Kazada sol kolu kırılan Bünyamin Özköylü, hasta yatağından kalkarak durumunu merak ettiği hamile eşini görmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti. Burada bir süre eşiyle görüşen Bünyamin Özköylü, daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf karesinde çiftin birbirlerinin gözlerinin içine bakması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada gözü yaşlı koca Bünyamin Özköylü'nün eşinin ölümünde ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
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