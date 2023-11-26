73 yıldır bu mesleği icra ediyor! Kur'an okuyarak çekiç sallıyor!

1955'te Kur'an hafızlığına başladığını ve 15 yaşında hafız olduğunu belirten Selahaddin Akalpoğlu, Kur'an'ı ezberlemenin zor olduğunu ancak insanda azim olduktan sonra her şeyi yapabileceğini söyledi.

8 yaşında amcasının yanında çırak olarak başladığını aktaran Akalpoğlu, "Küçük yaştan beri çekiç sallıyorum. Bu meslek bana amcamdan kaldı. Daha sonra amcam da bırakıp İstanbul'a yerleşti. Şimdi tek başıma yapıyorum. Artık çırak yetişmiyor. Yetiştirdiklerimiz de bıraktı. El ayak perişan oluyor. Bu yüzden insanlar bu mesleği yapmak istemiyor" dedi.