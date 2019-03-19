72 yaşında futbolcu performansıyla alkış alıyor

Arapgirspor ve Arapgir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Feyzi Cömertoğlu Arapgir ve Çevre Köyleri Futbol Turnuvası’na katılan Selamlı Köyü takımı oyuncusu 72 yaşındaki Naim Çelik, sergilediği performansla gençlere parmak ısırtıyor.

Gençliğinden beri futbolla içli dışlı olan ve ilerleyen yaşına rağmen bu hobisinden vazgeçmeyen Naim Çelik, takımının oynadığı son maçta tribünlerden büyük alkış aldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Naim Çelik, gençlere hiçbir zaman spordan kopmamaları tavsiyesinde bulundu.

Sporun kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “Çok küçük yaşlarda başladığım futbolculuk benim için artık bir hobi halini aldı. Yaşım 72 ama hale futbol oynuyorum. Futbol oynadığımda kendimi hafiflemiş, zihin olarak rahatlamış hissediyorum. Gençlere tavsiyem hangi spor dalı olursa olsun spordan kopmamaları. Çünkü spor her anlamda kişiyi geliştiriyor. Sporu tıpkı benim gibi bir yaşam tarzı haline getirsinler” dedi.

“Selamlı takımı olarak turnuvada iddialıyız”

Naim Çelik, turnuvada da iddialı olduklarını belirterek,“Arapgir’imizde düzenlenen turnuva çok çekişmeli ve de dostane bir havada geçiyor. Selamlı takımı olarak biz de turnuvada iddialıyız” diye konuştu.