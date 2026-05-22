7 yıl sonra ilk kez! Özlüce Barajı'nda dev kapaklar ardına kadar açıldı!
Elazığ ile Bingöl sınırında yer alan ve bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Özlüce Barajı'nda, uzun yıllar sonra tarihi anlardan biri yaşandı. Son dönemde bölgede etkili olan yoğun yağışlar barajın su seviyesini maksimuma ulaştırınca, yetkililer güvenlik amacıyla düğmeye bastı ve tam 7 yıl aradan sonra dolusavak kapakları açıldı.
Etkili olan yağışlarla dolan Özlüce Barajı’nda dolusavak kapakları, aradan geçen 7 yılın ardından açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte su barajdan boşalırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde suyun dolusavaktan köpürerek aktığı ve kısa sürede dere yatağına doğru ilerlediği görüldü. (DHA)
