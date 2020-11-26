7. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından 7'ncisi düzenlenen Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi, çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi yapılan kongrede, "Avrupa ve Türkiye'de Aile Hekimliği", "Çocuk ve Ergene Ruhsal Yaklaşım", "Grip ve Soğuk Algınlığında Semptomatik Tedaviye Çok Yönlü Yaklaşım", "D Vitamini Eksikliği ve Güncel Tedavi Algoritması", "Aile Hekimliğinde Adli Vakalara Yaklaşım" gibi çeşitli konular ele alındı.

"Sağlık çalışanlarının sağlığı" sloganıyla düzenlenen kongrede, İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç ve Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış, Kovid-19 salgınındaki son durum, alınması gereken önlemler, aşı reddi ve diğer salgın tehlikeleri ile sağlıkta şiddet konularına değindi.

Kongre, 28 Kasım'da sona erecek.