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Gündem 7 kişi yaralanmıştı! Direksiyon başında uyuyan dolmuş şoförü bahanesi 'pes' dedirtti
Gündem

7 kişi yaralanmıştı! Direksiyon başında uyuyan dolmuş şoförü bahanesi 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
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7 kişi yaralanmıştı! Direksiyon başında uyuyan dolmuş şoförü bahanesi 'pes' dedirtti

Adana'da direksiyon başında uyuyan ve 7 kişinin yaralandığı kazaya neden olan dolmuş sürücüsü "Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, bu yüzden uykusuzdum" ifadelerini kullandı.

Adana'da direksiyon başında uyuduğu için kaza yapan ve 7 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü, "Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, bu yüzden uykusuzdum" sözleriyle kendini savundu.

ŞOFÖR UYUYUNCA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Kaza, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö.'nün (27) kullandığı 01 M 0433 plakalı dolmuş, polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuştaki 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü M.Ö. olay yerini terk edip kaçtı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

 

Öte yandan, kaza anı anbean araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlar yer aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezliği Amirliği ekipleri, kaçan sürücü M.Ö.'nün peşine düştü. Polis, yaptığı çalışmada M.Ö.'nün bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Akrabasının evine yapılan baskında M.Ö. yakalandı.

"GÜNEŞ YÜZÜME VURUNCA BİR ANDA MAYIŞTIM"

Polis merkezine götürülen M.Ö. sorgusunda, "Kavşağa geldiğimde bir anlık dalmam sonucu kaza gerçekleşti. Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, ondan uykusuzdum. Sabah da yerime gelecek birini bulamayınca direksiyon başına geçtim. Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. O anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" dediği öğrenildi.

M.Ö.'ye emniyet kemeri takmamak, şerit değiştirme, kaza yerini terk etme gibi maddelerden toplam 70 bin TL cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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