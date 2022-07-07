7 buçuk 8 milyon varil petrol kaç dolar? 8 milyon varil petrol fiyatı kaç dolar eder?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.

1 varil petrol kaç dolar güncel?

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 100,98 dolar oldu. 8 milyon X 100 = 800,000,000 dolar.