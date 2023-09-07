7 bakanlığa denk bütçesi olan belediyeyi 4 buçuk yılda Ankara’ya tek bir çivi çakmadan borç batağına sürükledi. Rüşvet skandalında 2. perde

“Benim için çalıyor ama çalışıyor demesinler bu bana yeter” diyerek Ankaralıları kandıran ABB Başkanı Mansur Yavaş, 7 bakanlığa denk bütçesi olan ABB’yi 4 buçuk yılda Ankara’ya tek bir çivi çakmadan borç batağına sürükledi. Belediyede çalışan personelinin ve EYT’den emekli olanların özlük haklarını bile veremeyen Yavaş ve yönetimi hem Ankara’yı hem de personelini perişan ederken kendi cebini doldurmayı da ihmal etmedi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışmak isteyen kişilerden 20 bin TL ile 45 bin TL arasında rüşvet alındığını ortaya çıkarmasının ardından Yavaş konunun Savcılığa intikal ettiğini duyurdu. Özcan’ın gündeme getirdiği rüşvet skandalına ilişkin konuşan eski halk ekmek fabrikası çalışan Oğuz Batman ise Özcan’ı doğruladı.

Halk Ekmek çalışanı Oğuz Batman, “Geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda işe girecek olanlardan 20-25 bin TL alınıyordu. Şimdi 40-45 bin TL arasında bir para isteniyor. Bu para dolaylı yoldan alınıyor. İşe girecek kişi dışarıdan birinin hesabından Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışan kişinin hesabına para aktarıyor. Sadece bu sene rüşvet ile 35-40 kişi alındı. Geçtiğimiz alımları da düşünürsek 200’e yakın personel bu yöntemle işe alınmıştır. Yavaş’ın ‘Rüşveti alan kişi halk ekmekte çalışmıyor’ ifadeleri tamamen yalandır. Paranın toplandığı kişi Yavaş döneminde işe başlamıştır. Ayrıca Sayın Özcan bu konuyu gündeme getirmeseydi Yavaş ve ekibi olayı ört bas etmek için elinden geleni yapıyordu.” dedi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Halk Ekmek Fabrikası’ndaki skandalları bitmek bilmiyor. Genel seçimlerden sonra 30 kişiyi haksız tutanaklarla tazminatlarını bile vermeden işten çıkarması gündeme bomba gibi düşerken Halk Ekmek Fabrikası’nda bir skandal daha AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından gün yüzüne çıkarıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı tarafından Yavaş ve yönetiminin Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışmak isteyenlerden yüklü miktarda “rüşvet” aldığının ortaya çıkarılmasının ardından eski halk ekmek çalışanı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Özcan’ı doğruladı.

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“YAVAŞ’IN İFADELERİ TAMAMEN YALAN RÜŞVETİ ALAN KİŞİ HALK EKMEK ÇALIŞANI”

Belediye’ye işe girmek isteyenlerden rüşvet alındığını doğrulayan eski halk ekmek çalışanı Oğuz Batman, “Geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda işe girecek olanlardan 20-25 bin TL alınıyordu. Şimdi 40-45 bin TL arasında bir para isteniyor. Bu para dolaylı yoldan alınıyor. İşe girecek kişi dışarıdan bir kişinin hesabından fabrikada çalışan bir kişinin hesabına istenilen parayı gönderiyor. Daha sonra da sanki yönetim davet edip işe almış gibi gösterilerek şahıs işe başlatılıyor. Bu sene 35-40 kişi alındı. Geçtiğimiz alımları da düşünürsek 200’e yakın personel bu yöntemle işe alınmıştır. Yönetim kadrosundan hiç kimse de bu para alma olayını birebir ağızdan yönetmiyor. Arada farklı aracılar var. Yavaş’ın ‘Rüşveti alan kişi halk ekmekte çalışmıyor’ ifadeleri tamamen yalandır. Paranın toplandığı kişi Yavaş döneminde işe başlamıştır. Ayrıca Sayın Özcan bu konuyu gündeme getirmeseydi Yavaş ve ekibi olayı ört bas etmek için elinden geleni yapıyordu. Ne zaman ki Özcan konuyu gün yüzüne çıkardı Yavaş, apar topar olayı savcılığa intikal ettirdi.” ifadelerini kullandı.

“HALK EKMEK FABRİKASI’NDA KULLANILABİLİR DURUMDA OLAN 40 TON HURDA SATILDI”

Batman şöyle devam etti; “Bunun dışında Halk Ekmek Fabrikası’ndan 2-3 ay önce 40 tona yakın hurda satıldı. Bu hurdaların yüzde 90’ı kullanılabilir haldeydi. Satılan bu hurdaların parası da ortada yok. Kendi getirdikleri üretim müdürü, süpervizör işten ayrıldı. Sözde daha iyi şartlarda iş bulduklarını söylediler. Bu insanlar üzerlerine bir şey yıkılacak, bir suç atılacak korkusuyla gittiler.”

Rüşvet skandalında 2. perde: Halk Ekmek çalışanı Hakan Han Özcan’ı doğruladı

“MAAŞLARDA HAK KAYBI YAŞADIK, BANKA PROMOSYONLARIMIZDA OYUN OYNADILAR”

Hak kaybına uğradıklarını söyleyen Oğuz Batman, “Bundan 4 yıl önce 3 asgari ücret maaş alıyorduk. Şu anda çalışan personeller asgari ücret alıyor. Fakat bunun içinde vergi kesiliyor ve çalışanlar asgari ücretin altında maaş alıyor. Bizim promosyonlarımızda bile oyun oynadılar. 3 banka teklif verdi. Bize iki banka diye anlattılar. Bir banka 41 bin TL vermesine rağmen 26 bin TL veren banka ile anlaşıldı. Bize o ay 24 bin TL para yatırıldı. Promosyondan kalan 2 bin TL’de avans olarak yatırıldı. O ay fabrikadan almamız gereken asıl avanslarımız da ceplerinde kaldı. Yavaş ‘Ben elemanları siyasete bulaştırmayacağım’ demişti. Ancak genel seçimlerde kendi aldıkları personelin tamamını İYİ Parti’den görevlendirdiler. Seçim çalışmalarına gönderdiler. ” diye konuştu.

“MÜSTERİ SAĞLIĞINI KORUMAK İSTEDİ DİYE İŞTEN ÇIKARILDI”

Batman şunları söyledi; “Halk Ekmek’te yönetimin fikrini ya da amaç ve hedeflerine hizmet etmiyorsanız cadısınız. Bu sebepten dolayı da birçok arkadaşımız işten atıldı. Seçimden önce kendilerinin işe aldığı insanları Genel Müdür Yardımcısı odasına çağırıp ‘Biz varsak siz de varsınız. Biz gidersek size burada her türlü kötülüğü yaparlar’ denilerek tehdit ettiler. Genel seçimde istediklerini elde edemeyince 800 bin belediye çalışanına baskı uygulamaya başladılar. Başkent Markette çalışan bir arkadaş satılan etlerin şarbonlu olduğunu yönetime bildirdi diye müşterilerin sağlığını korumak istediği için işten atıldı. İnsanları çok basit bahanelerle işten attılar. Bunlar göreve geldiğinde ‘ifade özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, düşünce özgürlüğü’ diyerek başladılar. Ama sonra bu söylemlerini unuttular. Genel seçimlerin ardından halk ekmekte 30 kişi işten atıldı. İşten çıkarılacak 30 kişilik bir liste daha olduğunu biliyoruz. Seçimden önce de 25 kişi işten atıldı.”