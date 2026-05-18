6G'de rekor: 112 Gbps kablosuz hıza ulaşıldı

Tokushima Üniversitesi araştırmacıları, soliton mikrotaraklar kullanarak 560 GHz bandında saniyede 112 Gbps’ye ulaşan kablosuz veri iletim hızını başardı. Kompakt ve kararlı yapısıyla öne çıkan bu teknoloji, 6G iletişim altyapısı için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

6G teknolojisi için donanım tarafında dikkat çekici bir başarıya imza atıldı. Japonya’daki Tokushima Üniversitesi araştırmacıları, fiber bağlantılı mikrorezonatör kullanan kompakt ve kararlı bir mikrotarak cihazı geliştirdi. Sistem, tek kanallı kablosuz iletimde 560 GHz bandında saniyede 112 Gbps veri hızına ulaşarak fotonik ve kablosuz ağların entegrasyonu açısından önemli bir aşama kaydetti.

DONANIM MALİYETLERİ

Yeni nesil ağ altyapılarında telekom operatörlerinin karşılaştığı önemli sorunlardan biri, donanım boyutu ve sistem kararlılığı olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, optik fiberi doğrudan silikon nitrür mikrorezonatöre bağlayarak hassas optik hizalama ihtiyacını ortadan kaldırdı. Bu yaklaşım, baz istasyonları ve ağ ekipmanları için gerekli olan minyatürleştirmeyi desteklerken, cihazın çalışma kararlılığını da artırıyor. Sistemde ayrıca entegre sıcaklık kontrol fonksiyonu bulunuyor. Bu özellik, çevresel sıcaklık değişimlerine karşı daha dayanıklı bir yapı sağlıyor ve yüksek güçlü optik pompalama ile düşük gürültülü terahertz sinyal üretimi için uzun süreli çalışma imkanı sunuyor.

ENDÜSTRİYEL VERİ TRANSFERİNDE YENİ AŞAMA

Laboratuvar ortamında yapılan kablosuz iletim deneylerinde, yüksek kararlılığa sahip optik taşıyıcılar QPSK ve 16QAM formatlarıyla modüle edildi. Sinyaller, fotomiksleme yoluyla 560 GHz terahertz dalgasına dönüştürülerek kablosuz olarak iletildi. Deneylerde QPSK formatında 84 Gbps, 16QAM formatında ise saniyede 112 Gbps veri hızına ulaşıldı.

KAPSAMA ALANINI ARTIRMA

Araştırma ekibinden Prof. Takeshi Yasui, elde edilen sonucun pratik 6G kablosuz sistemleri ve ultra yüksek hızlı mobil arka bağlantı için önemli bir adım olduğunu belirtti. Çalışmanın sonraki aşamasında faz gürültüsünün azaltılması, daha yüksek dereceli modülasyon formatlarının geliştirilmesi ve anten tasarımlarıyla kablosuz iletim mesafesinin artırılması hedefleniyor.

