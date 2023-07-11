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Gündem 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’den yeni rezillik! Bakın bu defa ne halt yedi
Gündem

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’den yeni rezillik! Bakın bu defa ne halt yedi

Yeniakit Publisher
2023-07-11 18:11:00 -
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’den yeni rezillik! Bakın bu defa ne halt yedi

Kaçış sendromu rahatsızlığını atlattıktan sonra fenomen isim Ece Ronay ile davalık olan ve TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen edepsizlikleriyle ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine bir rezillikle adını duyurdu.

Kaçış sendromu rahatsızlığını atlattıktan sonra fenomen isim Ece Ronay ile davalık olan ve TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen edepsizlikleriyle ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine bir rezillikle adını duyurdu. Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. 66 yaşındaki Erbil, “Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor” dedi. 

 

 
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