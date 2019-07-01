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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası resmen başladı

Edirne’de, bu yıl 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 658.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:34
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası resmen başladı

Edirne’de, bu yıl 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 658.’si düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Festival, kortej yürüyüşü ile resmen başladı.


Edirne Belediyesi önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu ve Kırkpınar davul-zurna ekibi eşliğinde Atatürk Anıtı’na yürüdü. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ‘ağaların ağası’ unvanını elinde bulunduran 2 altın kemerli Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, anıta çelenk koydu. Korteje, Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Alpas Alpaslan Doğan, eski güreş ağaları, kurum müdürleri ve güreş severler katıldı.


İstiklal Marşı’nın ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde ünlü şair ve bestekar Beyazıt Sansı’nın imzasını taşıyan Kırkpınar Marşı söylendi.



Selim: “Kırkpınar’ı seven bir kardeşim çıktığı zaman ağalığı vereceğim”


Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 11 yıl önce Edirne’ye geldiğinde, ‘Ağalığı hakkıyla, onuruyla, şerefiyle yapan birisi çıkarsa benden alır’ dediğini hatırlatarak, “Bu sözümü tuttum. Bundan sonra da devam edeceğim. Allah nasip ederse ağalığı seven, Kırkpınar’a, Edirne’ye, Ata sporuna yakışır bir şekilde yapan bir kardeşim çıkana kadar yaşımız el verdiği, sağlığımız, ömrümüz el verdiği sürece devam edeceğiz ama bu demek değil ki seven bir kardeşim çıktığı zaman vermeyeceğiz” dedi.



Gürkan: “658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz”


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, “Türk’ün Ata sporu olan Hz. Hamza’dan bu yana Türk adıyla özdeşleşmiş olan yağlı güreşin cefakar ve vefakar seyircileri, tarihimizin en eski organizasyonlarından, en muhteşem etkinliklerinden ve en köklü geleneklerinden birisi olan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne’nin Ocak 2019 itibariyle 6 aylık süreçte Türkiye genelinde en fazla turist alan 3. şehir konumunda olduğunu belirterek, “Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu festival aynı zamanda bir turizm aktivitemizdir. Edirne’nin de en canlı turizm aktivitesidir. Bizler bu festivallerle Edirne’yi de Edirne’nin turizmini de canlı ve diri tutmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.


Konuşmaların ardından, Saraçlar Caddesi’nde, bando ve folklor gösterileri ile açılış törenleri son buldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:34
  1. doğa

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