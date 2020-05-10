  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

65 yaş üstü parklara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesi ile Adana’da yaşlılar parklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:31:17 -
65 yaş üstü parklara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesi ile Adana’da yaşlılar parklara akın etti. 70 yaşındaki kadın, yürümeyi unuttuğunu, güçlükle yürüdüğünü söyledi.


Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart’tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte yaşlılar Adana’da parklara akın etti. Parka gelen 70 yaşındaki Deniz Işık, yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadığını, bugün de sokağa çıktığında zor yürüdüğünü, yürümeyi unuttuğunu söyledi. Kocası Koç Ali Işık ise, 2 aydır çok sıkıldıklarını, bu iznin çok iyi geldiğini ifade etti.


Engelli annesi Hamide Akata’yı parka getiren Tan Akata, annesinin evde bunaldığını, iznin yerinde olduğunu, kendisine Anneler Günü hediyesi olduğunu söyledi.


Kocasıyla birlikte sokağa çıkan Günay Kocabaş ise, evinin parkın karşısında olduğunu ancak evden çıkamadığını, bu nedenle çok kötü olduğunu, bugün çok mutlu olduklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı