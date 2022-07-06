65 yaş aylığı ne zaman yatacak bayramdan önce yatar mı? Yaşlılık maaşı yattı mı?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu. Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlenmişti.

Yaşlılık aylığı 65 maaşı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi. Lakin yaşlılık aylığının ödeneceği tarih için henüz kesin bir zaman verilmedi.