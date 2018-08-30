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60'ından sonra üniversiteli oldu, şimdi stajyerlik yapıyor

Mersin'de yaşayan ve gittiği antikşehirleri daha bilinçli gezmek için 3 yıl önce arkeoloji okumaya başlayan 63yaşındaki emekli öğretmen Aynur Kaçıra, Yumuktepe Höyüğü'nde stajyerlik yapıyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:54
60'ından sonra üniversiteli oldu, şimdi stajyerlik yapıyor

Kahramanmaraş'ta öğretmenliğe başlayan ve 45 yıl sonra emekli olan Aynur Kaçıra, emekliliğinde birçok geziye katılıp tarihi ve turistik yerleri gezmeye başladı.

Gezilerde gördüğü eserler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen Kaçıra, 60 yaşında arkeoloji okumaya karar verip, üniversite sınavına girdi.

Sınavda iyi bir puan aldıktan sonra tek tercih olarak Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü seçen Kaçıra, ilk yıl okuldaki başarısının ardından üst sınıfın da derslerini almaya başladı.

Bu yıl son sınıfı okuyacak olan ve 4 yıllık okulu 3 yılda bitirme başarısı göstermeyi hedefleyen Kaçıra, zorunlu olmamasına rağmen, 20'li yaşlardaki 2 sınıf arkadaşıyla milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde staj yapıyor.

"BANA 'NE İŞİN VAR BU SAATTEN SONRA' DİYENLER DE OLDU"

Aynur Kaçıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca öğrencilere eğitim verdikten sonra kendisinin öğrenci olduğunu söyledi.

Bilinçli bir gezgin olmayı istediğini aktaran Kaçıra, "Bilerek gezmek istedim. Onun için arkeoloji okumaya karar verdim. Tek tercihim arkeolojiydi ve kazandım." dedi.

Kaçıra, evli olduğunu, 2 çocuğu, 1 torunu bulunduğunu belirterek, "Torunum beni her gün arıyor. 'Kazıda ne buldun?' diyor. Daha 1-2 seramik parçası buldum deyince de 'Anneanne heykel buldun mu?' diyor. Benim mitolojik konular anlatmamı çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Arkeoloji öğrencilerinin kazılara katılması gerektiğini ifade eden Kaçıra, şunları dile getirdi:

"Ben daha önce izleme kazılarına katılmıştım. Şimdi burada stajımı yapıyorum. Bana 'Ne işin var bu saatten sonra' diyenler de oldu, 'İyi olmuş' diyenler de oldu. Kazı ekibi de şaşkın. Öğrenci muamelesi mi yapsınlar, teyze mi desinler bilemediler ama alıştılar. 63 yaşında stajımı Yumuktepe'de yapıyorum. Bu benim ilk kazı deneyimim."

Kaçıra, sınıf arkadaşlarının da okula başladığı ilk zamanlar durumunu yadırgadıklarını ancak zamanla alışıp birlikte etkinlikler yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:54
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  4. 60 yaşından sonra üniversiteli oldu
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