60 Yıllık Tıp Geleneği Yeni Hekim Adaylarını Bekliyor

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, kuruluşunun 60’ıncı yılında geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi sürdürüyor. Köklü akademik geçmişinin yanı sıra uygulamalı eğitim olanakları, geniş hasta profili ve uluslararası değişim programlarıyla fakülte, tıp eğitimi almak isteyen öğrenciler için önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul, üniversite tercihi yapacak adaylara fakültenin eğitim modeli ve öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.

Teori ve uygulama bir arada

Türkiye’nin büyük üniversite hastanelerinden birine sahip olan fakültede öğrenciler, eğitim sürecinin erken dönemlerinden itibaren klinik uygulamalarla karşılaşıyor. Anatomi eğitiminde kadavra çalışmaları ve modern laboratuvar altyapısından yararlanan öğrenciler, teorik bilgilerini uygulama deneyimiyle destekleme fırsatı buluyor.

Yaklaşık 250 öğretim üyesinin görev yaptığı fakültede, 800’e yakın tıpta uzmanlık öğrencisi de eğitim görüyor. Hastanenin sahip olduğu geniş hasta çeşitliliği ve yüksek vaka sayısı, öğrencilerin farklı klinik tabloları gözlemlemesine ve uzmanlık eğitimi alanların deneyim kazanmasına katkı sağlıyor.

Eğitim kalitesi akreditasyonla tescillendi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitimde kalite standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Fakültenin Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından ikinci kez akredite edilmesi, uygulanan eğitim programlarının belirlenen kalite ölçütlerini karşıladığını ortaya koyuyor.

Bu süreç, fakültenin eğitim programlarının düzenli olarak değerlendirilmesine ve sürdürülebilir bir kalite anlayışının korunmasına katkı sağlıyor.

Öğrencilere uluslararası deneyim fırsatı

Fakültede eğitim yalnızca derslik ve hastane ortamıyla sınırlı tutulmuyor. Erasmus+ programı kapsamında öğrencilere yurt dışında eğitim ve staj imkanları sunulurken, farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerini tanıma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı da sağlanıyor.

Öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem veriliyor. MOSAİC öğrenci kulüpleri ve Tıp Öğrenci Ofisi aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, uluslararası kongreler, TÜBİTAK destekli projeler, koro ve tiyatro gibi faaliyetlerle öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımı destekleniyor.

Mezunları farklı alanlarda görev yapıyor

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, eğitimlerinin ardından kamu ve özel sağlık kuruluşları, üniversite hastaneleri ve farklı ülkelerdeki sağlık kurumlarında mesleklerini sürdürüyor. Mezunların Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda elde ettiği sonuçlar da fakültenin akademik eğitim sürecinin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Fakültenin 60 yıllık geçmişine dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul, tıp eğitimi hayali kuran gençlere çağrıda bulundu.

Ertuğrul, hayallerini bilgi ve emekle başarıya dönüştürmek isteyen tüm gençleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne davet ederek, yeni öğrencileri 60 yıllık eğitim geleneğinin bir parçası olarak görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.