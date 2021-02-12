60 milyon metrekare arazi yatırımcı bekliyor

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması sağlanacak. 2021 yılı Bütçe Gerekçesi Raporu’ndan yaptığı derlemeye göre, kamu taşınmazları belirli sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek amacıyla kullandırılacak. Bu kapsamda, yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere devam edilecek. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek.

Daha verimli kullanılacak

Söz konusu taşınmazların arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek ve tüzel kişilerin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Böylece yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek.

4 bin 623 kişiye istihdam

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca yaklaşık 1,1 milyon metre yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım tutarlı ve 4 bin 623 kişi istihdamla yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi. 2021-2023 döneminde başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere toplam 90 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının ilana çıkarılması öngörülüyor.

Topraksız köylüye fırsat

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar kiralanmasına ilişkin proje de yürütülecek. Proje kapsamında 40 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin kiralanması hedefleniyor.