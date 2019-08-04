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60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi

- Finalde İsmail Balaban'ı mağlup eden Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı- Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan:- "Geleneksel sporlarda ciddi bir yükseliş, çıkış yakaladık. Bunun devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

04 Ağustos 2019 Pazar 20:35
60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi


BALIKESİR (AA) - Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 70'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katıldı.

Çekişmeli geçen müsabakaların çeyrek finalinde rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban, Tanju Gemici, Ali Gürbüz ve Ertuğrul Dağdeviren adını yarı finale yazdıran isimler oldu.

Yarı finalde rakiplerini yenen İsmail Balaban ile Ali Gürbüz, finalde birincilik için mücadele etti.

Ali Gürbüz, müsabakada rakibi İsmail Balaban'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemer sahibi olarak Kırkpınar'ın ardından Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivanlığı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi.


- "Geleneksel sporlarımıza ciddi anlamda ilgi var"


Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde yapılan güreşlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, güreşlerin birçok kategoride gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kurtdere ülkemizin şampiyonlarının yetiştiği bir yerdir. İstiyoruz ki geleneksel sporlarımız, güreşlerimiz kendi başlarına hak ettiği ilgiyi görsün, hak ettikleri profesyonellik çerçevesinde izlensin. Türkiye'de geleneksel sporlarımıza ciddi anlamda ilgi var. Geleneksel sporlarda ciddi bir yükseliş, çıkış yakaladık. Bunun devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:35
  1. Balıkesir
  2. Kurtdereli Yağlı Güreşleri
  3. sona erdi

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