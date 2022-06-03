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Ekonomi 60 bin genci ‘BES’ledi
Ekonomi

60 bin genci ‘BES’ledi

Fon tutarını ve katılımcı adedini devamlı arttıran Türkiye Hayat Emeklilik, 60 bine yakın genci Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 19:24:00 -
60 bin genci ‘BES’ledi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, önemli bilgiler paylaştı. Türkmen, Türkiye’de 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının 300 bini aştığına işaret etti. Türkmen, devlet katkısı hariç fon tutarının ise 735.5 milyon lirayı bulduğuna dikkat çekti.

Fon tutarı artacak

Türkmen, şunları ifade etti: “Türkiye Hayat Emeklilik olarak 18 yaş altı BES’te fon büyüklüğümüz 100 milyon lirayı geçti. Sisteme kazandırdığımız genç sayısı 60 bine vardı. Türkiye’de 20 milyonu aşkın 18 yaş altı nüfusumuz var. Bu nüfusun BES’e katılması hem gençlerimiz hem de ülke ekonomisi için çok ama çok önemli. Olan bitenleri takip ediyoruz. 2022 yılı ve sonrasında da katılımcı sayısının ve fon tutarının hem şirketimiz hem de sektör genelinde katlanarak artacağını tahmin ediyoruz. Türkmen, 18 yaş altı BES’te 2022 sonuna kadar 150 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Türkmen, bu hedefi tutturmak için çocukların ve ebeveynlerin eğitim ile sağlık alanında birçok hizmetten ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecekleri ek fayda paketi oluşturduklarını aktardı. Bu paketi tasarlarken ebeveynlerin taleplerinin çocuklarının sağlıkları ve eğitimleri odağında olduğunu analiz ettiklerini dile getirdi.

Ek faydalar sunuluyor

Türkmen, şöyle devam etti: “18 yaş altı gençlere sunduğumuz ürünlerimiz avantajlı. Geleceğe hitap eden ürünlerimizle katılımcılarımıza ilk günden itibaren birçok ek fayda sağlıyoruz. Eğitim alanında online öğretmen ve kariyer koçluğu gibi imkânlar sunuyoruz. Sağlık alanında online doktor ve check-up gibi hizmetler veriyoruz. Çocukları için tasarruf yapan ailelerimizi de unutmuyoruz. Onlara beslenme ve wellness gibi yardımlarda bulunuyoruz. 18 yaş altı BES planlarımızı satın alan müşterilerimize yönelik kurguladığımız sürpriz ödüllü kampanyamızı da sene içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlarını kolaylaştıran ürünler ile hizmetler tasarlayarak hayatlarının her evresinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ebeveynlerimizi ve çocuklarımızı hem geleceklerine hem de bugünlerine dokunan bu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmaya davet ediyoruz.”

Yarınlar güvence altında

Bu arada Türkiye Hayat Emeklilik tarafından Bütünleşik BES, hazırlanıyor. Pakette 18 yaş altı planlarının yanı sıra sigorta ürünlerine yer verilecek. Burada beklenmeyen olumsuz durumlara karşı ebeveynleri çocuklarının yarınlarını güvence altına alma konusunda desteklemek için ürünlere yaşam kaybı teminatı sunan hayat sigortasıyla kurgulanıyor.

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