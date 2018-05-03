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6 yıl önce işsizdi şimdi Şampiyonlar Liginde final oynuyor!

2012 yılında işsizken "Bu yaşlarda parasız hayat bir çöptür" şeklinde tweet atan Liverpoollu futbolcu Andrew Robertson, şimdi Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:41
6 yıl önce işsizdi şimdi Şampiyonlar Liginde final oynuyor!

Şampiyonlar Ligi'nde dev takımları eleyen Liverpool, son olarak Roma'yı saf dışı bırakarak rüya gibi geçen sezonun finalinde Real Madrid'in rakibi oldu. İçinde birçok hikaye barındıran bu başarıda Andrew Robertson'ınki en ilginç olanı.
İngiliz ekibinin sol beki Robertson, 2012 yılında, 18 yaşındayken twitter hesabından, "Bu yaşlarda parasız hayat bir çöptür" şeklinde tweet atarak işe ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.
Robertson bu tweeti attıktan sonra Liverpool'a transfer olana kadar sırasıyla Queen's Park'la İskoçya 3. Ligi'nde, Dundee United'la Championship'te (İngiltere 2. Ligi) ve Hull City'yle Premier Lig'de mücadele etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE OYNAYACAK

Robertson, 2017 yılında Hull City'nin Premier Lig'den düşmesiyle 9 milyon euro karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu. 6 yıl önce Twitter'dan iş arayan İskoç futbolcu dün akşam oynanan Roma maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.
Bu sezon 27 maçta forma giyen Robertson, Liverpool menajeri Klopp'un şans vermesi durumunda 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı sahada olacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:41
  1. Liverpool
  2. Andrew Robertson
  3. Şampiyonlar Ligi

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