6 yaşında koca iş makinesini kullanıyor!

Oyuncağı ile oynar gibi dev iş makinesini kullanan Hasan Efe Dikçal hurdaları ve Kağıt depolama işlerinde iş makinesi kullanıyor. Gayet sakin bir şekilde iş makinelerini kullanan 6 yaşında ki çocuğun rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Henüz 6 yaşında tıpkı bilgisayar başında joystick ile oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanıyor. "Bu işi çok seviyorum, sabah erkenden uyanıp babamla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum" dedi.

Geri dönüşüm firmasının sahibi Baba Serdal Dikçal ise 2 oğluma da iş makinelerini kullandırdığını şimdiden eğitim verdiğini ifade etti.