6 Kasım 2018: Abdullah Tivnikli'nin (İşadamı) vefatı

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve bu üniversitede işletme yüksek lisansını tamamladı.



Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere’ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye’de 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı.







1986 yılında aile şirketi olan Eksim kuruldu. Holding, gerçekleştirdiği gıda, hububat ve petrol türevlerinin ticaretiyle yıllar içinde büyük şirketler arasına girdi. Enerji yatırımlarıyla büyüyen Eksim, yenilenebilir enerji üretiminde ülkemizin en büyük şirketleri arasına girdi. Elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde de Abdullah Tivnikli’nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirdi.



Abdullah Tivnikli, 1988 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001 yılında aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Tivnikli, vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015’te Kuveyt Türk’teki başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.







Çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptıran, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek veren Abdullah Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Tivnikli, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yapıyordu.