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6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası

- İstanbul'da düzenlenen organizasyonun son gününde 7 dünya rekoru kırıldı

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:38
6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 6. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nın son gününde 7 dünya rekoru kırıldı.

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, dayanıklılık apnea 8x50 metre ve dinamik apnea monopalet yarışları yapıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, dayanıklılık apnea 8x50 metre erkeklerde 3 dakika 43 saniyeyle Rus sporcu Mikhail Drazdov'a ait olan dünya rekoru peş peşe üç kez kırıldı. Bu branşta önce Rus Evgeni Saurov, rekoru 3 dakika 39 saniyeye çıkardı. Ardından havuza giren aynı ülkeden Denis Arshanov, rekoru 3 dakika 33 saniyeye taşıdı. Son olarak yarışan Mikhail Drazdov, 3 dakika 25 saniyelik derecesiyle yeniden rekorun sahibi oldu.

Mikhail Drazdov bu branşta altın, Denis Arshanov gümüş, Mikhail Drazdov ise bronz madalya kazandı.

Dayanıklılık apnea 8x50 metre kadınlarda 4 dakika 37 saniyeyle İtalyan Martina Mongiardino'ya ait dünya rekoru, önce Rus sporcu Anastasya Zhatkina tarafından 4 dakika 33 saniyeyle kırıldı. Martina Mongiardino daha sonra 4 dakika 32 saniyelik derecesiyle tekrar rekoru eline geçirdi.

Martina Mongiardino bu branşta şampiyonluğa ulaşırken, Anastasya Zhatkina ikinci, aynı ülkeden Evgenia Kozyreva ise 4 dakika 40 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Dinamik apnea monopalet kadınlarda İtalyan Alessia Zecchini tek nefeste 253 metre yüzerek kendisine ait olan tek nefeste 250 metrelik dünya rekorunu geliştirdi.

Zecchini altın madalya elde ederken, İtalyan Livia Bregonzio 250 metreyle gümüş, Polonyalı Julia Kozerska ise 236,2 metre ile bronz madalya aldı.

Dinamik apnea monopalet erkeklerde 300 metre ile Fransız Arthur Guerin Boeri'ye ait dünya rekoru, Polonyalı Mateusz Malina tarafından kırıldı. Malina, tek nefeste 316,53 metrelik dalış gerçekleştirdi ve Avrupa şampiyonu oldu. Fransız Guillaume Bourdila 284,85 metre ile gümüş, İtalyan Mauro Generali de 276,1 metre ile bronz madalya elde etti.

Dört gün süren turnuvada toplamda 15 dünya rekoru kırıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:38
  1. 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
  2. dünya rekoru kırıldı.
  3. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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