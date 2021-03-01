6 ay önce evlenmişti... Trafik kazasında ölen astsubay toprağa verildi
Diyarbakır'da önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Ali Er (26), dün memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır'dan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine getirilen Ali Er’in cenazesi, ilçenin Yazıhamit köyündeki babaevine götürüldü. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi dualarla köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Er'in ailesi ve yakınları ile Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, mülki ve idare amirleri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Astsubay Çavuş Ali Er'in 6 ay önce evlendiği öğrenildi.