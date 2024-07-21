57 Bin Euro'ya Ürün Satıp Göndermeyen Şirket Yetkilisi Tutuklandı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'nün 18 Nisan'da yedek parça almak için 57 bin euro ödediği bir şirketin ürününü göndermediği yönünde yaptığı şikayet üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, M.Ö'nün yedek parça almak için internet üzerinden uluslararası bir firmayla iletişime geçtiği, düzenlenen sözleşme kapsamında şirket hesabına 57 bin avro gönderdiği ancak karşılığında vaadedilen parçaların gönderilmediği tespit edildi.

Söz konusu işlemi yaptığı belirlenen şirket yetkilisi Y.K.O. (41) 16 Temmuz'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başka bir Türk firmasını da dolandırmış

Yapılan sorgulamada, zanlının geçmiş dönemde Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılması konusunun da şüphelisi olduğu saptandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.