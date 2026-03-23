  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir 23 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Mart 1960: Said Nursi'nin vefatı (Bediuzzaman) Siyonistler şok olmaya devam ediyor! Art arda sirenler çaldı Japon ordusu, mayın temizliği için bölgeye inebilir Sarı kafa korkusu! NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'tan anlayış istedi Pezeşkiyan’dan Trump’ın "İran’ı haritadan silme" açıklamasına tepki Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!" Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Yerel 50 yıllık ustadan çırak sitemi
Yerel

50 yıllık ustadan çırak sitemi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
50 yıllık ustadan çırak sitemi

Aydın’da yarım asırdır kalaycılık yapan Murat Uçar, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Aydın’da kalaycılığın son temsilcilerinden biri olan Murat Uçar (58), 50 yıllık ustalığın ardından mesleğin geleceği için kaygı duymaya başladı. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan Uçar, yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade ederken, en büyük hayallerinden birisinin de ustalığını genç nesillere aktarabilmek olduğunu söyledi. Aydın genelinde kalay ustası sayısının bir elin parmağını geçmediğini ve işini bıraktıktan sonra vatandaşların bakırlarının orta kalacağını ifade eden Uçar; "Bakır bitmez ama artık usta kalmadı" dedi.

 

“Bakır çok ama usta yok”

Kendisinin de mesleğinde sona yaklaştığını ve ustalığın kendileriyle beraber toprağa gideceğini vurgulayan Uçar; "1976’dan beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği zaten. Allah’a çok şükür çocuklarımı evlendirdim, geçimimi buradan sağlıyorum ama artık ben de mesleğimde sona yaklaştım. Yarım asırdır bu işi yapıyorum, artık işten emekli olma zamanım geldi. Mesleğimi çok seviyorum ama artık sağlık sorunlarım sebebiyle yavaş yavaş bırakmaya başladım. Daha ne kadar bu işi sürdürebilirim bilmiyorum. Ama benim en büyük üzüntüm yetiştirecek çırak bulamamak. Mesleğin yok olmasına üzülüyorum. Bu mesleği öğrenen olsa aç ve açıkta kalmaz. Maalesef gençler rağbet göstermiyor, aileler de göndermiyor. Sanayi ortamında, zanaat işlerinde artık çırak kalmadı. Öğrenen nesil yok. En büyük korkum, ben de mesleği bıraktıktan sonra bu milletin bakırları ne olacak. Yani bakır bitmez ama usta bitti. Gerçekten en büyük korkum bu. Bakır çok ama usta yok. Maalesef ustalığımı aktarabileceğim kimse yok. Keşke birisine bırakabilsem" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23