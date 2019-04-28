5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Hitit Koşusu iki farklı kategoride yaklaşık 1600 sporcunun katılımı ile yapıldı.

3 bin metre halk koşusu ve 10 bin metre kategorilerinde yapılan yarışlara yerli ve yabancı sporcular büyük ilgi gösterdiler.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit koşusunun Anadolu’da yapılan en büyük ve en başarılı spor organizasyonlarından birisi olduğunu belirterek, "Uluslararası Hitit Koşusu 4. yılında Avrupa Atletizm Birliği’nin onayladığı yıldızlı yarışlar arasına girmiştir. Hitit koşumuz 3 yıldızlı bir koşu unvanını aldı. Hitit koşusu için bu yıl bin 600 kişi kayıt yaptırdı. Bugün bu güzel şehirde sporun barışa, kardeşliğe olan katkısını sporcularımız ve Çorumlularla paylaşacağız" dedi.

Organizasyonda ayrıca engelli sporcular için de temsili olarak yarış düzenlendi. Engellilerle beraber AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de koştu.

Hitit Koşusuna 5 kıtada Maraton koşmuş en yaşlı milli atlet olan 92 Yaşındaki Safder Kartoğlu ve 5 kıtada 5 maraton, 5 zirve yapan Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan da katıldı.

Milli Atlet Safder Kartoğlu, 16 ülkede maraton koştuğunu, yurt içinde değişik koşulara katıldığını belirterek, özellikle Çorum Hitit Koşusu’na isteyerek katıldığını, her yıl Çorum’da olacağını belirterek, bu koşuyu yaşamının sonuna denk sürdüreceğini söyledi.

2003 yılında koştuğu New York Maratonu’nda, iki yıl sonra 94 yaşında tekrar koşacağını açıklayan Kartoğlu, o maratonu bitiren en yaşlı atlet unvanına kavuşacağını ifade ederek, "Gel 94 yaşım gel diyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Sporcu Necdet Turhan ise, yıllardır atletizm ve maraton yaptığını kaydederek, 2017 yılında tamamladığı 5 kıtada 5 maraton, 5 zirve projesinin olduğunu hatırlattı.