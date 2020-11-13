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Aktüel 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı
Aktüel

5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:49:05 -
5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni Osmaniye'de yapıldı

OSMANİYE (AA) - Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen, 9 ülkeden amatör ve profesyonel yönetmenlerin belgeselleriyle katıldığı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ile davetliler katıldı.

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, böyle bir festivalin açılış töreninin Osmaniye'de yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Benim temennim ve amacım, Osmaniye'nin 1 yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasıdır. 2021 için şehir belirlendi ancak 2022 yılı için şimdiden çalışacağımı belirtmek isterim." dedi.

Menderes Demir ise Türk milletinin Doğu Türkistan'dan Avrupa içlerine kadar geniş coğrafyada engin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Bu festivali düzenlemekteki amaçlarının bu milletin kendi kök değerlerini film ve belgesellerle ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Demir, "Bu değerleri önce kendi akrabalarımıza, daha sonra da dünyaya sunmak amacıyla bu festivali düzenliyoruz. 4 yıldır açılış ve kapanışı İstanbul'da yapıyorduk. Bu sene salgın nedeniyle açılış törenini Osmaniye'de yapmak istedik. Kapanış törenini de 13 Aralık'ta İstanbul'da yapmayı planladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, festivalde öğrenci ve profesyonel dalda ödül alan belgesellerin yönetmenlerine ödülleri verildi.

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