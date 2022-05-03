5 Mayıs Perşembe bankalar açık mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilmeye başlandı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklamadığından vatandaşların bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek? 5 Mayıs Perşembe günü tatil mi? soruları sorulmaya devam ediliyor. Bankalarda işi olan vatandaşlar bayram tatilinin bitmesiyle birlikte bankaların ne zaman açılacağını sorgular oldu. Peki 5 Mayıs Perşembe bankalar açık mı? Bankalar perşembe günü çalışacak mı?
Ramazan bayramı sonrası işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 5 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu merak ediyor. Bayramın başlamasıyla birlikte tatil de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin bir açıklama yapmamış olması nedeniyle bayram tatilinin üç gün mü, bayram tatili 5 Mayıs Perşembe günü bitiyor mu? Perşembe günü bankalar açık mı? sorularını sormaya nede olmakta. Peki perşembe günü bankalar açık mı? Bankalar perşembe günü çalışıyor mu?
Bankalar perşembe günü çalışacak mı?
Bankalar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde tüm remsi kurumlar bayram boyunca tatil olacak. Bayram tatili sonrasında tüm resmi ve özel bankalar 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden mesailerine devam edecek.