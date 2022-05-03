5 Mayıs Perşembe bankalar açık mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak?

Ramazan bayramı sonrası işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 5 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu merak ediyor. Bayramın başlamasıyla birlikte tatil de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin bir açıklama yapmamış olması nedeniyle bayram tatilinin üç gün mü, bayram tatili 5 Mayıs Perşembe günü bitiyor mu? Perşembe günü bankalar açık mı? sorularını sormaya nede olmakta. Peki perşembe günü bankalar açık mı? Bankalar perşembe günü çalışıyor mu?

Bankalar perşembe günü çalışacak mı?

Bankalar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde tüm remsi kurumlar bayram boyunca tatil olacak. Bayram tatili sonrasında tüm resmi ve özel bankalar 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden mesailerine devam edecek.