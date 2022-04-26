2 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2 Mayıs’ta sona erecek. Bayram öncesi ise tatil planı yapacak olanlar “5 Mayıs’ta işbaşı yapılacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram tatili hangi gün bitecek?

5 Mayıs 6 Mayıs tatil mi? 5 Mayıs okullar tatil mi?

Ramazan bayramının birinci günü 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramı bilindiği gibi üç gün olarak idrak ediliyor. Bu sebeple bayramın ikinci günü 3 Mayıs ve bayramın son günü 4 Mayıs olacak. 5 Mayıs Perşembe günü ise bayram değil. Zaman zaman bayramlar hafta sonlarıyla birleştirilip tatiller 9 gün olarak uzatılıyor. Vatandaşların da beklentisi bu yöndeydi. Ancak bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Şayet bayrama kadar bu yönde bir açıklama yapılmazsa 5 Mayıs Perşembe günü çalışanlar işlerine, öğrenciler ise okullarına dönüş yapacak.