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5 ilde otomobil hırsızlığı! Gözaltılar var

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:29
5 ilde otomobil hırsızlığı! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Samsun, Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Ekipler, 2018-2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparklarında usulsüz olarak araçları parçalayıp satan ve Samsun'da bu tür araçları alan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 aylık çalışma yürütmüş, araçları satan 17 şüphelinin "oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarına karıştığını tespit etmişti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 3 gün önce Samsun, Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:29
  1. Tekirdağ
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. İstanbul
  5. Aydın
  6. oto hırsızlığı

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