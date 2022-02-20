5 gündür kayıp olan ünlü oyuncudan acı haber

5 gündür kayıp olan ünlü oyuncu Lindsay Pearlman, Los Angeles'ta ölü bulundu. 43 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi eşini ve sevenlerini yasa boğdu.

General Hospital dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğuyla hafızalarda kazınan 43 yaşındaki oyuncu Lindsay Pearlman, yaklaşık 5 gündür kayıp ilanıyla aranırken, ünlü isimden acı haber geldi.

Kendisine ulaşılamayan ünlü isim için eşi tarafından verilen kayıp ilanının üzerinden beş gün geçti. Ortaya çıkması umulurken Los Angeles'ta ölü olarak bulunması eşini ve sevenleri hüzne boğdu. Sabah 08.30 civarında gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin bir kadının cansız bedenini bulduklarını söyledi. Cesedin Adli Tıp'ın yaptığı incelemeyle ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.