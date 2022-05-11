5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
Denizli'de kendisinden haber alınamayan kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.
Yeni Mahalle'de yaşayan 43 yaşındaki Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri, banyoda hareketsiz bulunan ve başından yaralanan Çaltı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Geçen sene kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedilerek yaralandığı belirtilen Çaltı'nın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Beş aylık ikiz bebeklere hamile kadının kalp krizinden ölmüş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.