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Aktüel 4'ü yurt dışına kaçmış! FETÖ’nün polis akademisi ayağına baskın: 23 gözaltı
Aktüel

4'ü yurt dışına kaçmış! FETÖ’nün polis akademisi ayağına baskın: 23 gözaltı

İstanbul’da yürütülen FETÖ soruşturmasında, öğrenim gördükleri Polis Akademisi Başkanlığından FETÖ bağlantıları nedeniyle 2015'te ilişkileri kesilen 23 kişinin, halen örgütle irtibatlarının devam ettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:14:00 -
4'ü yurt dışına kaçmış! FETÖ’nün polis akademisi ayağına baskın: 23 gözaltı

Soruşturma kapsamında, örgüt tarafından, örgüte bağlılığı en üst seviyedeki kişiler olarak kodlanan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipleri, şüphelilerin yakalanması için il genelinde 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 23 şüpheliden 15'ini yakalanırken 4'ünün yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Gaziantep merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 118 şüpheliden 11'i ise dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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