49 ülkedeki Türkçe öğretmenleri Türkiye’de buluştu

Seminerlere, 127 Türkçe öğretmeni ve vakfın okullarında istihdam edilen 34 yerel öğretmen de katıldı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, birçok ülkede eğitim faaliyetleri yürüten vakfın en önemli işlevlerinden birinin Türkçe öğretmek olduğunu söyledi.

Türkçe öğretiminde hedeflerinin mezun ettikleri her öğrenciyi, B2 seviyesine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Akgün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da onaylanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Müfredatı’nı geliştirdiklerini, müfredata uygun her kademe için ders kitap setlerini hazırladıklarını ve Türkçeyi uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun biçimde öğrettiklerini söyledi.