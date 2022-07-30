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Aktüel 49 ülkedeki Türkçe öğretmenleri Türkiye’de buluştu
Aktüel

49 ülkedeki Türkçe öğretmenleri Türkiye’de buluştu

Eğitim ağında Ankara’da 429 eğitim kurumu, 44 öğrenci yurdu ve yaklaşık 50 bin öğrencisi ile uluslararası eğitimde ilk 5’te yer alan Türkiye Maarif Vakfı, 49 ülkede görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim eğitimi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 21:47:00 -
49 ülkedeki Türkçe öğretmenleri Türkiye’de buluştu

Seminerlere, 127 Türkçe öğretmeni ve vakfın okullarında istihdam edilen 34 yerel öğretmen de katıldı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, birçok ülkede eğitim faaliyetleri yürüten vakfın en önemli işlevlerinden birinin Türkçe öğretmek olduğunu söyledi.

Türkçe öğretiminde hedeflerinin mezun ettikleri her öğrenciyi, B2 seviyesine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Akgün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da onaylanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Müfredatı’nı geliştirdiklerini, müfredata uygun her kademe için ders kitap setlerini hazırladıklarını ve Türkçeyi uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun biçimde öğrettiklerini söyledi.

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