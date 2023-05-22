45 bin liranız 2 saniye içinde yok olabilir! Bu cihazları kullanırken dikkat edin

Son dönemlerde oldukça kullanımı artan bluetooth kulaklık ve akıllı saatler cep telefonu kullanımını oldukça pratik hale getiren araçlar olarak biliniyor.

Cep telefonuna bluetooth ile bağlanan cihazlar, günün büyük bir bölümünde kullanıcılarının bileğinde ve kulağında kalıyor. Cihazları sürekli kullanmak insanlarda alışkanlıklar yapabiliyor

Yaklaşan tatil dönemiyle birlikte fiyatı 45 bin liraya kadar yükselen cihazlarla havuza ya da denize girmek ciddi hasarlara neden olabiliyor. Sıvı temasında tamamen bozulan ve garanti kapsamından çıkan cihazlar kullanıcısına ciddi maliyetlere mâl olabiliyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır cep telefonu ve aksesuarlarını tamir eden esnaf Hasan Sarı, kulakta ve bilekte unutulan akıllı cihazlarla denize girilmemesi konusunda için ciddi uyarlarda bulundu.

TAMİR İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Bluetooth özelliği olan akıllı saat ve kulaklıkların belli bir seviye su geçirmez özelliği olduğunu belirten Hasan Sarı, bu seviyenin aşılmasının çok kolay olduğunu söylerken, “Akıllı bileklik ve saatler ile bluetooth kulaklarda su geçirme derecesi belli bir seviyeye kadardır. Bu derecelerin üstüne çıkıldığında ve cihaz su alıp bozulduğunda garanti kapsamına girmez. Ayrıca tamir ihtimalleri de gayet düşüktür. Tamir olsa bile bunun maliyeti yüksek oluyor.

DİKKATLİ OLUN

Ondan dolayı biz bluetooth kulaklık ve akıllı saatlerle denize veya havuza girilmesini tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlarımız suyun altında kesinlikle kullanmasınlar. Bu tür cihazlar sıvı teması ile karşılaştığı zaman devreleri kısa devre yapar ve pil kullanılmaz hale gelir. Ürünler kullanılamaz hale geldiği için tamiri de bu yüzden mümkün olmaz. Normalde bu tür ürünlerin ortalama 2 yıl garantisi vardır” dedi.

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