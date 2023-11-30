43 yıllık vefa! Fotoğraftaki çocukları bulmak için Türkiye'ye geldi

Fransız insan bilimci (antropolog) Victor Dallant, 43 yıl önce fotoğraflarını çektiği çocukları bulmak için bir kez daha Erzurum’a geldi ve şehri adım adım gezdi.

25 yaşında iken 1980 yılında İstanbul'dan Doğu Ekspresi ile gezmeye gelen 68 yaşındaki Victor Dallant, Aralık ayında Erzurum’da bir mahallede kayak yapan ve top oynayan çocukların fotoğrafını çekti.

43 yıl sonra fotoğraflarını çektiği çocukları merak eden Dallant, onları bulmak için Fransa'dan yola çıkarak bir kez daha Erzurum'a geldi. Hafızasında kaldığı kadar Erzurum’un mahalle ve caddelerinde gezen Victor Dallant, karşılaştığı vatandaşlara tercüman yoluyla fotoğraftakileri tanıyıp tanımadığını sordu.

Uzun bir zaman Erzurum'da bu arayışını sürdüren Dallant, kentte kalmayı ve fotoğraftakileri bulup onlara 43 yıl önce çektiği fotoğrafları hediye etmek istiyor.

“O ANLARI FOTOĞRAFLAMAK İSTEDİM”

Antropoloji dalında yüksek lisans yapan ve 1980 yılında gezmek amacıyla trenle İstanbul'dan Erzurum'a gelen ve buradan da Kars'a gittiğini söyleyen Victor Dallant, gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini belirterek, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede 7 çocuğun çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi. Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“TÜRKİYE’Yİ VE ERZURUM’U ÇOK SEVİYORUM”

Sosyal medya hesaplarından bu kişileri bulmak için paylaşım yaptığını ancak henüz bulamadığını dile getiren Dallant, kendisine "[email protected]" adresinden ulaşabileceklerini aktardı. “Şimdi ise öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim. Onları tekrar görmek ve bu fotoğrafları vermek istiyorum. Dadaşlar sizi arıyorum, Türkiye çok güzel, Erzurum çok güzel" diyen Victor Dallant, umudunu her zaman koruduğunu ifade etti.